В Страсбурге о жизни мирных жителей на Донбассе рассказал Фонд Рината Ахметова

На пленарной сессии Европейского парламента в Страсбурге Фонд Рината Ахметова организовал уникальную экспозицию о мирных жителях Донбасса. Выставка работала в стенах Европарламента с 14 по 17 января.

По данным ООН, конфликт на востоке Украины уходит с международных радаров. Однако жители Донбасса, как и ранее, нуждаются в гуманитарной помощи. Одномоментно 6,5 миллиона человек, а это что составляет половину населения Бельгии, были вырваны из мирной жизни. У них полностью нарушился привычный уклад жизни, были разорваны семьи, разрушено жилье, погибли знакомые или близкие. Чтобы показать, как сегодня живут простые люди на Донбассе, была проведена выставка. По словам директора SCM по международным связям и отношениям Джока Мендозы-Вилсона, гуманитарная ситуация в регионе сегодня остается сложной. Многие люди выживают только благодаря помощи Фонда Рината Ахметова.

“Сейчас надежда на жизнь людей на Донбассе приходит вместе с сочувствием, пониманием и гуманитарной помощью. Уроженец Донбасса Ринат Ахметов, в полной мере чувствуя боль своих земляков, понимая и сопереживая им с первых дней вооружённого конфликта, протянул руку помощи. В 2014 году под эгидой Фонда он создал крупнейшую гуманитарную программу в Украине – Гуманитарный штаб. За четыре года ее работы были спасены жизни миллиона человек по обе стороны линии соприкосновения. И каждый день помощь продолжает поступать на Донбасс. Потребность в ней остается крайне высокой. Об этом говорят результаты исследования, проведенного Киевским международным институтом социологии в октябре-ноябре 2018 года. Так, 92% жителей региона считают, что они нуждаются в гуманитарной помощи. В первую очередь – продуктах и медикаментах. Эту информацию подтверждают отчеты ООН“, – рассказала Наталья Емченко, член Наблюдательного совета Фонда Рината Ахметова.

85% жителей региона утверждают, что не выжили бы без помощи Рината Ахметова. Еще порядка 62% граждан Украины также уверены, что самую большую поддержку жителям Донбасса оказывает именно Фонд. По мнению 57% опрошенных украинцев, Фонд Рината Ахметова предотвратил гуманитарную катастрофу на Донбассе.

Выставка – это черно-белые коллажи из фотокниги «Донбасс и Мирные», цветные снимки разрушенных домов и их жителей, видеоролики с участием детей войны, которые пропустили ее через свое сердце. Представители Европарламента ознакомились с фотокнигой “Донбасс и Мирные“ – уникальным проектом Фонда Рината Ахметова. Фотокнига уже была презентована в Украине и за рубежом. Она отмечена в номинации “Лучшая социальная фотокнига года“ Украинского библиотечного фонда.

Экспозиция привлекла внимание евродепутатов и представителей дипломатических кругов Украины. В своем приветствии член Европарламента от Консервативной партии Чарльз Тэннок отметил, что его парламентским коллегам выпала уникальная возможность узнать о конфликте в Украине. И о том, как война влияет на повседневную жизнь мирных жителей, оказавшихся в ее эпицентре. Чарльз Тэннок также назвал выдающейся гуманитарную деятельность Фонда Рината Ахметова на Донбассе.

Фонд Рината Ахметова – крупнейшая благотворительная организация в Украине. Это самая большая личная инициатива на востоке страны.

Крупнейшая программа Фонда – Гуманитарный штаб – все это время помогает самым незащищенным слоям населения Донецкой и Луганской областей. Выдано более 12 миллионов продуктовых наборов, благодаря которым выживают люди на линии соприкосновения. Охвачено помощью население в свыше 750 населенных пунктах по обе стороны линии соприкосновения.

С 28 февраля 2017 года деятельность штаба на неподконтрольных Украине территориях Донбасса была заблокирована. 500 тысяч человек остались без помощи. Фонд продолжает оказывать поддержку жителям “серой зоны“ и вынужденным переселенцам.