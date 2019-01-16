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В Евросоюзе согласовали санкции за химоружие - СМИ

Комментариев: 1
В санкционный список за использование и распространение химического оружия включат четверых россиян и пятерых сирийцев.
Список по новым правилам утвердят 21 января
Список по новым правилам утвердят 21 января
Getty Images

Послы Евросоюза на заседании в среду, 16 января, одобрили введение санкции против четверых офицеров ГРУ РФ, в том числе двух разведчиков, обвиняемых Британией в отравлении бывшего офицера ГРУ, двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери. Об этом сообщил в Twitter корреспондент Радио Свобода Рикард Джозвяк.

По его данным, также в список внесут пять человек из Сирии.

Ожидается, что санкции будут утверждены в на следующей неделе и станут первыми по новому режиму санкций за использование и распространение химического оружия.

Напомним, Совет ЕС утвердил режим санкций за химоружие 15 октября прошлого года. Санкции заключаются в запрете на поездки в ЕС и замораживании финансовых активов лиц и организаций. При этом физическим и юридическим лицам ЕС будет запрещено выделять средства в распоряжение тех, кто попал под ограничительные меры.

В марте на территории Великобритании бывший офицер ГРУ РФ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия подверглись действию нервно-паралитического вещества. После длительно лечения они вышли из комы и начали поправляться.

Британия уверена в причастности России к инциденту. В отравлении Скрипалей обвинили российских граждан с псевдонимами Александр Петров и Руслан Боширов.

При этом Москва утверждает, что не имеет ничего общего с происшествием в Солсбери.

 

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Теги: Россия, ЕС, Сирия, химическое оружие, санкции против России
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Peyot    16.01.2019, 15:42
Оценка:  +1
Peyot
похоже ЕС пофигу на хим оружеи. Вы можете сколько угодно наказывать исполнителей и при этом ничего не делать с гавным терористом мира лилипутиным! одним пальцем грозят рф нуну не смей! а лопатой в другой руке закидывают в рф деньги на орыжие и воны! реально гейропа ничего не скажеш!
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