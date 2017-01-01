Власти Зимбабве отключили интернет из-за протестов

Президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва объявил, что цены на топливо в стране вырастут более чем в два раза.

Правительство Зимбабве отключило интернет в ответ на протесты жителей, возмущенных резким ростом цен на топливо. Об этом накануне сообщило местное издание Quartz.

Отмечается, в результате столкновений между гражданскими и силовиками погибли не менее пяти человек, более 200 были арестованы.

Сначала власти начали блокировать социальные сети, включая Whatsapp, и в конечном итоге, закрыли доступ в интернет.

На минувших выходных президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва в телевизионном обращении объявил, что цены на топливо в стране вырастут более чем в два раза – с $1,24 до $3,31 за литр бензина и с $1,36 до $3,11 за дизельное топливо.

Напомним, в Демократической республико Конго выключили интернет после завершения голосования на президентских выборах. СМИ писали, что это было сделано из-за стремления правительства предотвратить спекуляции в соцсетях о результатах после дня голосования, о задержках работы участков, неправильном функциониовании машин для голосования и других проблемах.

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