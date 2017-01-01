Британия не будет продлевать сроки Brexit - Мэй

Премьер-министр Великобритании считает приемлемым только один способ избежать жесткий Brexit - достичь соглашения.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в среду, 16 января, заявила, что правительство не намерено продлевать срок действия статьи 50 Лиссабонского договора, которая определяет сроки выхода страны из ЕС, сообщает ТАСС.

Отмечается, что об этом Мэй сказала в ходе сессии ответов на вопросы депутатов в Палате общин.

По ее словам, существуют два способа, чтобы избежать сценария Brexit без сделки.

"Первый - это достичь соглашения, второй - отменить статью 50", - сказала британский премьер, подчеркнув, что британское "правительство не прибегнет" ко второму варианту.

Тем временем в Лейбористской партии заявили о большой вероятности того, что Лондону придется просить ЕС отложить дату Brexit.

Как сообщалось, накануне депутаты отклонили план выхода Великобритании из Евросоюза, который премьер-министр Тереза Мэй согласовала с Брюсселем. Также они потребовали отставки правительства страны.

Напомним, 25 ноября 2018 года главы государств и правительств 27 стран ЕС на внеочередном саммите в Брюсселе одобрили согласованный ранее 585-страничный договор о выходе Великобритании из Евросоюза. На встрече была также подписана политическая декларация, регулирующая отношения между Брюсселем и Лондоном после Brexit.

Великобритания должна покинуть Евросоюз уже через 73 дня. Однако лидеры ЕС неоднократно заявляли, что если нынешнее соглашение не удастся принять в Лондоне, то Брюссель не пойдет ни на какие уступки, и Brexit пройдет без соглашения.

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