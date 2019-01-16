Пираты совершили более 200 нападений за год

Самым опасным регионом остается Гвинейский залив. Именно в этом регионе были захвачены все шесть судов, которые попали в распоряжение пиратов.

Присутствие военно-морских сил ЕС и других стран у берегов Сомали по-прежнему необходимо

В 2018 года увеличилась активность морских пиратов. Об этом свидетельствуют данные из доклада, опубликованного Международным морским бюро (IMB) в среду, 16 января.

Отмечается, что в прошлом году зафиксирован 201 инцидент с участием пиратов, в то время как в 2017 году их было 180.

Самым опасным регионом остается Гвинейский залив. В прошлом году в водах между Кот д'Ивуаром и Конго произошло в два с лишним раза больше инцидентов, чем в 2017 году. Именно в этом регионе были захвачены все шесть судов, которые попали в распоряжение пиратов.

Кроме того, в этом регионе обстреляли 13 судов из всех 16, подвергнутых таким нападениям, взято в заложники 130 моряков из 141 и похищено с целью получения выкупа 78 человек из 83.

За последний квартал прошлого года 41 человек был похищен у побережья Нигерии.

В докладе IMB отмечается, что пираты нападают не только на танкеры и рыболовные суда, но и на контейнеровозы и сухогрузы.

В прибрежных водах Сомали захвата судов не было, пираты обстреляли танкер Suezmax в Аденском заливе, а в более чем 480 км от побережья Сомали – балкер Capesize и танкер, перевозивший продовольствие.

В бюро полагают, что ввиду этого присутствие военно-морских сил ЕС и других стран в регионе по-прежнему необходимо.

Напомним, 2 января у берегов Бенина в Гвинейском заливе пираты атаковали грузовое судно MSC Mandy и захватили шесть членов экипажа. На борту судна находились 26 человек, в том числе, 20 россиян, четверо украинцев и двое граждан Грузии. По данным СМИ, пираты похитили шесть россиян.

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