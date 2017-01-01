США подтвердили гибель в Сирии четверых военных

Всего в результате взрыва у ресторана в центре города Манбидж погибло не менее 15 человек.

В США подтвердили гибель четырех американских военнослужащих в результате взрыва в сирийском городе Манбидж. Об этом сообщило в среду, 16 января, агентство Reuters со ссылкой на официальный американский источник.

Еще трое американских военных были ранены в результате взрыва в Манбидже, отметил американский официальный представитель.

Как сообщил телеканал Al Hadath, в результате взрыва погибло по меньшей мере 15 человек. Взрыв прогремел внутри или возле ресторана, в котором в момент детонации могли находиться не менее 15 американских военных.

По данным турецкого телеканала NTV, взрыв устроил террорист-смертник.

Anadolu со ссылкой на источники в Манбидже передало, что вертолет армии США совершил посадку недалеко от ресторана, забрал раненых и покинул район инцидента.

Между тем, как отмечает AFP, пропагандистский орган террористической группировки "Исламское государство" подтвердил факт атаки, но не указал на свою причастность к теракту.

Ранее СМИ сообщили, что при взрыве в Манбидже погибли от двух до пяти американских военных.

Как сообщалось, 14 января президент США Дональд Трамп объявил о начале вывода войск из Сирии.

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