Бразилия и Аргентина не признали легитимность Мадуро

"Мы подтвердили свое осуждение диктатуры Мадуро, это насмешка над демократией... На самом деле он палач. Мадуро - диктатор, который пришел к власти в результате фиктивных выборов и привел страну к безнадежной ситуации, к ситуации агонии", - сказал Макри по итогам встречи с Болсонару.