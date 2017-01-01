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Бразилия и Аргентина не признали легитимность Мадуро

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Единственным легитимным институтом в Венесуэле является Национальная ассамблея, заявили президенты стран.
Макри назвал Мадуро диктатором
Макри назвал Мадуро диктатором
Президенты Аргентины и Бразилии Маурисио Макри и Жаир Болсонару подтвердили признание оппозиционного парламента Венесуэлы единственным легитимным органом в стране. Об этом в среду, 16 января, заявил аргентинский президент.
 
 
"Мы подтвердили свое осуждение диктатуры Мадуро, это насмешка над демократией... На самом деле он палач. Мадуро - диктатор, который пришел к власти в результате фиктивных выборов и привел страну к безнадежной ситуации, к ситуации агонии", - сказал Макри по итогам встречи с Болсонару.
 
"Мы еще раз подтвердили, что Национальная ассамблея - это единственный легитимный институт в Венесуэле, который был выбран народом Венесуэлы демократическим путем", - добавил он.
 
Напомним, Мадуро вступил в должность президента 10 января по итогам майских выборов, на которых он одержал победу. При этом оппозиция и многие страны мира отказались признавать их итоги, обвинив власти Венесуэлы в нарушении демократических процедур.
 
Национальная ассамблея Венесуэлы, подконтрольная оппозиции, накануне приняла заявление, в котором Мадуро объявлен узурпатором власти. 
 
 

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Теги: Латинская Америка, Бразилия, Аргентина, Венесуэла, Мадуро
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Источник: korrespondent.net

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