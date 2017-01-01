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Трамп посчитал все стены в мире

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Американский лидер сообщил, что более 800 миль стен были построены в Европе только с 2015 года.
Президент США назвал количество стен, существующих на границе разных государств
Президент США назвал количество стен, существующих на границе разных государств

Президент США Дональд Трамп назвал количество стен, существующих на границе разных государств. Соответствующий пост в среду, 16 января, он опубликовал в соцсети Тwitter.

По словам Трампа, в мире существует около 77 заградительных построек. Строительство еще 45 планируется в ближайшей перспективе.

"Более 800 миль стен были построены в Европе только с 2015 года", - подчеркнул Трамп.

Американский лидер добавил, что все эти проекты были признаны успешными.

"Остановите преступность на нашей южной границе!" - призвал Трамп.

 

 

Как сообщалось, с полуночи 22 декабря 2018 года приостановили работу некоторые федеральные ведомства США, в том числе Госдеп, министерство внутренней безопасности, Минюст, NASA. Причиной "шатдауна" стали разногласия республиканцев и демократов в Конгрессе по принятию бюджета, который предусматривает выделение около пяти миллиардов долларов на строительство стены с Мексикой.

Трамп не планирует вводить режим ЧП из-за стены

 

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Теги: США, стена, Трамп, Дональд Трамп, шатдаун
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Источник: korrespondent.net

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