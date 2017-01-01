Трамп и Ким Чен Ын обменялись письмами - СМИ

Письмо от лидера КНДР вручит представитель страны, который прибудет в Вашингтон для проведения переговоров.

Ким Чен Ын и Дональд Трамп на саммите в Сингапуре

Заведующий отделом единого фронта ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ен Чхоль во время своего визита в США должен будет передать письмо лидера КНДР Ким Чен Ына, написанное президенту США Дональду Трампу. Об этом в среду, 16 января, сообщил корреспондент CNN Уилл Рипли в Twitter.

По данным журналиста со ссылкой на источник, Ким Ен Чхоль вручит послание в ходе переговоров в Вашингтоне 18 января. Содержание письма не уточняется.

В ходе визита высокопоставленный чиновник КНДР может встретиться с президентом Дональдом Трампом и госсекретарем Майклом Помпео.

По данным СМИ, северокорейский посланник прибудет в Вашингтон для проведения переговоров по вопросам денуклеаризации Корейского полуострова и организации второго саммита лидеров США и КНДР.

Напомним, во вторник, 15 января, телекомпания CNN сообщила, что в минувшие выходные Трамп направил письмо Ким Чен Ыну.

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