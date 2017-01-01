Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Сенате США требуют допросить переводчиков Трампа

Комментариев: 0
Представители Демократической партии настаивают на том, чтобы переводчиков американского лидера допросили в Конгрессе о его беседах с Путиным.
Владимир Путин и Дональд Трамп на встрече в Гамбурге
Владимир Путин и Дональд Трамп на встрече в Гамбурге

Председатель комитета Сената США по международным отношениям Роберт Менендес и глава комитета по вооруженным силам Джек Рид запросили доступ к переводчикам, присутствовавшим на встречах президента Дональда Трампа с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом в среду, 16 января, сообщило издание The Hill со ссылкой на письмо сенаторов.

Демократы обратились к Трампу с требованием предоставить Конгрессу возможность допросить его переводчиков. 

"В свете сохранения уровня секретности вокруг вашего взаимодействия с российским лидером мы настаиваем, чтобы переводчики этих взаимодействий, особенно человек, который переводил во время вашей встречи с президентом Путиным в Хельсинки, немедленно стали доступны для интервью с соответствующими комитетами в Конгрессе", - подчеркивается в послании Менендеса и Рида.

Сенаторы также указали, что любые записи бесед Путина и Трампа  должны быть сохранены и немедленно представлены Конгрессу "в интересах национальной безопасности США".

Напомним, ранее газета The Washington Post сообщила, что Трамп скрыл от администрации подробности своих разговоров с Путиным, вследствие чего даже в засекреченных файлах в США не оказалось ни одной детализированной записи разговоров в пяти местах за последние два года.

Как сообщал Корреспондент.net, после встречи президентов США и России в Хельсинки в июле 2018 года сенаторы-демократы Джин Шахин и Билл Паскрел призвали допросить на слушаниях в Конгрессе переводчицу, которая присутствовала на переговорах.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: США, Путин, переговоры, конгресс, встреча, переводчик, Трамп, Дональд Трамп, демократы
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь