США будут сдерживать Китай и РФ ядерным арсеналом

В противостоянии с Москвой и Пекином Вашингтон полагается на ядерное сдерживание, а не на развитие глобальной системы ПРО.

Трамп представит в Пентагоне доклад по ПРО АР

Президент США Дональд Трамп в четверг, 17 января, представит в Пентагоне доклад по противоракетной обороне. Об этом сообщил высокопоставленный представитель Белого дома на специальном брифинге для журналистов, сообщает ТАСС

Он отметил, что это первый подобный доклад с 2010 года.

По его словам, международное окружение стало более сложным и более угрожающим для страны и Вашингтон продолжает делать ставку на ядерное сдерживание России и Китая.

"Что касается России и Китая, то у них есть очень крупный и высокотехнологичный арсенал (ракетного вооружения - ред.), и мы нацелены на то, чтобы полагаться на наше сдерживание, чтобы сдерживать Россию и Китай в этой области", - указал представитель администрации США.

Он подчеркнул, что в противостоянии с Россией и Китаем Вашингтон больше полагается именно на ядерное сдерживание, а не на развитие глобальной системы противоракетной обороны (ПРО).

При этом представитель Белого дома добавил, что президент США Дональд Трамп стремится наладить хорошие отношения с обеими странами. "Наши военные возможности являются оборонительными. <...> Наша ПРО направлена против угрозы со стороны стран-изгоев", - заверил чиновник и пояснил, что силы, которые США разместили в Европе, находятся там для того, чтобы противостоять угрозам вне региона, таким, как, например, со стороны Ирана. "Мы очень прозрачны с Россией и Китаем относительно наших планов в сфере противоракетной обороны", - заявил он. Ранее сообщалось, что США намерены усилить систему ПРО с помощью спутников.