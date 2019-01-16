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Пентагон будет проверять новобранцев с грин-картами - СМИ

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Новая практика проверок должна вступить в силу не позднее 15 февраля и затронет тысячи человек.
Американские солдаты (архивное фото)
Американские солдаты (архивное фото)
 
Министерство обороны США разрабатывает план проверки новобранцев, получивших разрешение на проживание в стране (с так называемыми грин-картами) или имеющих родственников за границей. Об этом в среду, 16 января, сообщила газета The Washington Post со ссылкой на представителей ведомства и служебные документы .
 
Новые правила должны вступить в силу не позднее 15 февраля и затронут тысячи человек в год. Они коснутся не только иностранцев, но и американцев, которые вступили в брак с гражданами других стран или имеющих родственников с двойным гражданством 
 
"Одна из основных проблем, обусловивших принятие таких мер, связана с потенциальной (необходимостью) контрразведки и террористическими угрозами, - говорится в одном из документов Пентагона.
 
Отмечается, что на время проверки новобранцы будут отстранены от занятий по военной подготовке.
 
Напомним, в декабре 2017 года президент США Дональд Трамп заявил, что люди, приезжающие в страну по лотерее грин-карта, являются худшими из худших представителями своих обществ.
 

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Теги: США, Пентагон, проверка, военнослужащие, грин-карт, армия США
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Источник: korrespondent.net

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