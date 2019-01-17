Собчак сообщила в Instagram, что приехала в Киев

О приезде в столицу Украины телеведущая известила в Instagram Stories, опубликовав видео из автомобиля на Европейской площади.

Журналистка и политик Ксения Собчак приехала в Киев. Об этом она сообщила в четверг, 17 января в Instagram.



Короткое видео, на котором видна Европейская площадь, было размещено в разделе Stories. Его Собчак сопроводила подписью "Ну привет, Kiев!".

Скриншот видео Instagram Stories Ксении Собчак

Напомним, в марте 2018 года Собчак попала в базу данных сайта Миротворец из-за посещения Крыма в апреле и июле 2014 года.

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