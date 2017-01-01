В Японии извергся вулкан

На японском острове Кутиноерабу произошло извержение вулкана. Пепел и дым выброшены в воздух на шесть километров.

На юго-западе Японии на острове Кутиноерабу произошло извержение вулкана. Об этом в четверг, 17 января, сообщает AFP.

"Японский вулкан выбросил пепел и дым в воздух на шесть километров над небольшим южным островом", - говорится в сообщении.

Пока информации об убытках или травмах среди населения не поступало.

Известно, что на острове проживает всего 109 человек. Эвакуация местных жителей не проводилась.

Как отмечается, власти объявили предупреждение желтого уровня, что означает запрет на въезд в зону извержения.

Ранее автоматическая межпланетная станция Юнона запечатлела извержение вулкана на спутнике Юпитера Ио.

Также сообщалось, что в Индонезии вулкан Анак-Кракатау втрое уменьшился после серии извержений.

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