Адвокат Трампа: Я никогда не говорил, что сговора с РФ не было

Рудольф Джулиани не может поручиться, что кто-то в избирательном штабе Трампа не вступил в сговор с Россией на выборах-2016.

Рудольф Джулиани не может поручиться об отсутствии в штабе Трампа сговора с РФ en.wikipedia.org

Адвокат президента США Рудольф Джулиани не может поручиться, что кто-то в избирательном штабе Дональда Трампа не вступил в сговор с Россией в ходе предвыборной кампании 2016 года. Об этом он заявил в эфире телекомпании CNN.

"Я никогда не говорил, что не было сговора со штабом или с людьми из штаба", - сказал адвокат главы США, отвечая на соответствующий вопрос телеведущего.

Как известно, спецпрокурор Роберт Мюллер ведет расследование по поводу утверждений о якобы попытках российских властей повлиять на президентские выборы 2016 года в США. Трамп и его помощники неоднократно отвергали подозрения в любых неправомерных контактах с официальными лицами РФ в период предвыборной кампании. Москва также множество раз отрицала утверждение о попытках повлиять на ход американских выборов.

Ранее представители Демократической партии начали настаивать на том, чтобы переводчиков американского лидера допросили в Конгрессе о его беседах с Путиным.

Также сообщалось, что президент США Дональд Трамп отрицает информацию о расследовании ФБР о его возможных прямых связях с российским правительством, заявив, что "никогда не работал на Россию".

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