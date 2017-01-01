Трампу запретили выступить в Конгрессе из-за "шатдауна"

Глава Палаты представителей обосновала свое предложение вопросами безопасности, поскольку охрана Трампа не финансируется с 26 декабря.

Трамп может не выступить с ежегодным обращением в Конгрессе

Глава Палаты представителей от демократов Нэнси Пелоси заявила президенту Дональду Трампу, что он не может выступить 29 января с традиционным обращением к Конгрессу о положении дел в стране, сообщает Укринформ

Она предложила перенести это мероприятие на период после завершения "шатдаун" или передать законодателям обращение в письменном виде.

"Если правительство не восстановит свою работу на этой неделе, предлагаю вместе поработать над тем, чтобы определить другой подходящий день для обращения после того, как правительство снова откроется, или чтобы Вы рассмотрели возможность передать Ваше обращение к Конгрессу о положении дел в стране в письменной форме 29 января ", - оговорится в письме главе Белого дома.

Пелоси обосновала свое предложение, в частности, соображениями безопасности, поскольку Секретная служба, охраняющей президента, а также Департамент внутренней безопасности не получают финансирования уже 26 дней в связи с "шатдаун".

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