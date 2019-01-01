В ФРГ прошла масштабная операция против немецкого "Ку-Клукс-Клана"

В ходе рейда против "Национальных социальных рыцарей Ку-Клукс-Клана Германии" полиция конфисковала более 100 единиц оружия.

В Германии полиция провела масштабную операцию против так называемых неофашистов. Об этом сообщает Zeit.

Указано, что в ходе рейда против "Национальных социальных рыцарей Ку-Клукс-Клана Германии" полиция конфисковала более 100 единиц оружия.

"В поле зрения следователей попали около 40 человек. Следственные действия были проведены в отношении 17 обвиняемых в возрасте от 17 до 59 лет. Арестов не было", - говорится в сообщении.

Отмечается, что операция силами 200 полицейских, включая спецназовцев, была проведена в федеральных землях Баден-Вюртемберг, Бремен, Гамбург, Нижняя Саксония, Северный Рейн-Вестфалия, Рейнланд-Пфальц, Саксония-Анхальт и Тюрингия.

При этом она была направлена против вероятно готовой к совершению насилия преступной сети национал-социалистов.

Как доложил прокурор Штутгарта, у членов указанной организации были конфискованы, в частности, мачете и мечи.

"У всех членов сети откровенно правая позиция, которая заключается, в частности, «в прославлении национал-социализма", - заявил прокурор.

Немецкие правоохранители установили, что рекрутируют новых членов, в том числе, через Интернет. Известно, что общение между ними происходило преимущественно через социальные сети, а финансирование группировки осуществляется путем ежемесячных членских взносов.

Ранее в Германии задержали шесть человек, которые планировали нападения на иностранцев. В прокуратуре ФРГ утверждали, что задержанные являются лидерами неонацистского сообщества Хемница.

Также сообщалось, что в Великобритании за участие в запрещенной ультраправой группе National Action (Национальное действие) приговорили супружескую пару, назвавшую своего ребенка в честь Адольфа Гитлера.

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