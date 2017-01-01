Убийство мэра Гданьска: задержаны 10 человек за угрозы в соцсетях

Польские полицейские задержали более десяти человек из-за призывов в соцсетях к убийствам или актам агрессии.

В Польше полиция задержала, по меньшей мере, десять человек, которые в соцсетях призывали к убийствам и актам агрессии после покушения на мэра Гданьска Павла Адамовича. Об этом сообщило Reuters.

"Польские полицейские по всей стране задержали уже более десяти человек в связи с призывами в сети к убийствам или актам агрессии", - доложил глава МВД Польши Йоахим Брудзинский.

По его словам, часть угроз касались мэров и политиков с либеральными взглядами. В частности, в среду в Гданьске задержали 48-летнего мужчину за угрозы экс-премьеру Польши, председателю Евросовета Дональду Туску.

"Я снова призываю прекратить разжигать негативные эмоции", - заявил Брудзинский.

Ранее в Польше арестовали на три месяца подозреваемого в убийстве мэра города Гданьск Павла Адамовича.

Напомним, 13 января Стефан В. выбежал на сцену и несколько раз ударил ножом мэра Гданьска Павла Адамовича. Затем нападавший взял микрофон и обратился к зрителям, заявив, что невинно отсидел в тюрьме, а оппозиционная Гражданская платформа его пытала. Именно поэтому он якобы напал на Адамовича.

Медики не смогли спасти жизнь политика, и 14 января мэр Гданьска скончался в больнице.

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