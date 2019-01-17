В России ответили на претензии США по ракетам

Замглавы МИД РФ отметил, что США должны обеспечить "выживаемость" Договора о ракетах и выполнить свою часть обязательств по документу, иначе ответственность за его слом ляжет на них. "Если они к этому не готовы, если мы будем и дальше наблюдать стремление переложить всю ситуацию с больной головы на здоровую, то мы, естественным образом, сделаем вывод о том, что для США ДРСМД не нужен, он спутывает США "по рукам и ногам" в части развития подобных систем", - сказал Рябков.