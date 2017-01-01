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В Иерусалиме впервые за четыре года выпал снег

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Снегопада в Иерусалиме не было с 2015 года. Температура опустилась до минус двух градусов.
Снегопад в Иерусалиме
Снегопад в Иерусалиме

В Иерусалиме выпал первый за четыре года снег, температура опустилась до -2 градусов. Об этом в среду, 16 января, сообщает Ynet.

Как сообщается, снежный покров пока остался на горе Хеврон и в районе Голанских высот. Многие израильтяне в надежде увидеть снег отправились на Голаны и в Верхнюю Галилею. 

Все спасательные службы Израиля были приведены в готовность номер один, специальными цепями на случай гололеда были снабжены даже пожарные машины. На многих шоссе перекрыли движение из-за сильного ветра, который валил деревья и столбы.

 

 

Как сообщалось, в Австрии в результате снегопадов в некоторых горных районах выпало до семи метров снега.

Напомним, самые сильные за последние 20 лет снегопады охватили Австрию, Германию, Чехию и Францию. Они продолжаются с 6 января.

 

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Теги: Израиль, фото, снег, Иерусалим, морозы
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Источник: korrespondent.net

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