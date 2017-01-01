Снегопада в Иерусалиме не было с 2015 года. Температура опустилась до минус двух градусов.

В Иерусалиме выпал первый за четыре года снег, температура опустилась до -2 градусов. Об этом в среду, 16 января, сообщает Ynet.

Как сообщается, снежный покров пока остался на горе Хеврон и в районе Голанских высот. Многие израильтяне в надежде увидеть снег отправились на Голаны и в Верхнюю Галилею.

Все спасательные службы Израиля были приведены в готовность номер один, специальными цепями на случай гололеда были снабжены даже пожарные машины. На многих шоссе перекрыли движение из-за сильного ветра, который валил деревья и столбы.

Cмотрите фотогалерею: В Иерусалиме впервые за четыре года выпал снег

Как сообщалось, в Австрии в результате снегопадов в некоторых горных районах выпало до семи метров снега.

Напомним, самые сильные за последние 20 лет снегопады охватили Австрию, Германию, Чехию и Францию. Они продолжаются с 6 января.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet