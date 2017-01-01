Информации о пострадавших пока нет.

Во Франции в университете Лиона прогремели мощные взрывы

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Во Франции в университете Лиона прогремели мощные взрывы

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В городе Лион во Франции в четверг, 17 января, в здании университета прозвучали взрывы.

Об этом сообщает ТСН со ссылкой на местные СМИ.

На снятом очевидцами видео можно увидеть огненные клубы, вздымающиеся над зданием, где на крыше уже был виден небольшой огонь.

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Пожар произошел в здании в кампусе La Doua в Виллербане, к северу от центра Лиона, которое является научной библиотекой.

Как отмечается, пожар предположительно начался на крыше здания, которую ремонтировали. Взрывы, в свою очередь, произошли из-за возгорания газовых баллонов.

Район был эвакуирован, и на месте происшествия находятся пожарные. Информации о пострадавших пока нет.

Как сообщалось 16 января, в России прогремел мощный взрыв на химзаводе.