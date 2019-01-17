В Польше "антибандеровский" закон признан неконституционным

В Польше Конституционный суд признал неконституционными поправки к закону о ИНП в части "преступлений украинских националистов".

Конституционный суд признал неконституционными поправки к закону о ИНП, касающиеся украинских националистов РАР

Конституционный суд Польши признал неконституционными поправки к закону об Институте национальной памяти в части, касающейся так называемых "преступлений украинских националистов". Об этом в четверг, 17 января, сообщает Onet.pl.

Указано, что с просьбой проверить положения закона, в которых упоминаются "украинские националисты" и термин "Восточная Малопольша", в суд в феврале 2018 года обратился президент Анджей Дуда.

Как известно, изменения позволяют открывать уголовные производства против лиц, которые "отрицают преступления украинских националистов в 1925-1950 годах, а также преступления украинских формирований, которые были коллаборационистами III Рейха во время Второй мировой войны".

Согласно статье 55 закона об ИНП, за отрицание таких преступлений грозит штраф или лишение свободы до трех лет.

Ранее президент Петр Порошенко заявил, что Украина поддерживает инициативу о пересмотре в Польше закона об Институте национальной памяти и рассчитывает на изменение положения, которое касается оценки украинцев.

Позже глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что изменения в польский закон об ИНП оставляют место для манипуляций.

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