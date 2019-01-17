Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Польше "антибандеровский" закон признан неконституционным

Комментариев: 2
В Польше Конституционный суд признал неконституционными поправки к закону о ИНП в части "преступлений украинских националистов".
Конституционный суд признал неконституционными поправки к закону о ИНП, касающиеся украинских националистов
Конституционный суд признал неконституционными поправки к закону о ИНП, касающиеся украинских националистов
РАР

Конституционный суд Польши признал неконституционными поправки к закону об Институте национальной памяти в части, касающейся так называемых "преступлений украинских националистов". Об этом в четверг, 17 января, сообщает Onet.pl.

Указано, что с просьбой проверить положения закона, в которых упоминаются "украинские националисты" и термин "Восточная Малопольша", в суд в феврале 2018 года обратился президент Анджей Дуда.

Как известно, изменения позволяют открывать уголовные производства против лиц, которые "отрицают преступления украинских националистов в 1925-1950 годах, а также преступления украинских формирований, которые были коллаборационистами III Рейха во время Второй мировой войны".

Согласно статье 55 закона об ИНП, за отрицание таких преступлений грозит штраф или лишение свободы до трех лет.

Ранее президент Петр Порошенко заявил, что Украина поддерживает инициативу о пересмотре в Польше закона об Институте национальной памяти и рассчитывает на изменение положения, которое касается оценки украинцев.

Позже глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что изменения в польский закон об ИНП оставляют место для манипуляций.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Польша, законы, суд, Конституционный суд, национализм, националисты, поправка
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (2)
Отсортировать по дате Вниз
Peyot    17.01.2019, 13:49
Оценка:  0
Peyot
вот вам и все вопли сопли из за поребрика про то что Польша и Украина не друзья. Я вам больше скажу с Польшей мы братья а вы руские -потомки золотой орды свинособаки безродные нам точно не братья!
Gerda-50    17.01.2019, 13:44
Оценка:  +1
Gerda-50
Очередной провал проекта ватостана и выброшенные деньги руських налогоплательщиков !
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь