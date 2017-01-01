В Алма-Ате на территории санатория разбился вертолет: есть жертвы

Упал частный вертолет марки Еврокоптер-130 авиакомпании Sky Service.

В Алма-Ате на территории санатория Алатау упал частный вертолет марки Еврокоптер-130, пилот погиб. Об этом сообщила пресс-служба комитета по ЧС МВД Казахстана, пишет Интерфакс в четверг, 17 января.

Отмечается, что на борту находился пилот 1968 года рождения, который скончался в карете скорой помощи.

По данным ведомства, вертолет следовал по маршруту Боралдай-Большое Алматинское озеро.

Ранее в Рио-де-Жанейро вертолет военной полиции упал в бухту Гуанабара.

Также сообщалось, что в Мексике разбился вертолет Agusta с губернатором штата Пуэбла Мартой Эрикой Алонсо.

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