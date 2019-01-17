В США назвали условие спасения договора по ракетам

Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности можно сохранить, если Россия уничтожит ракету 9М729. Об этом в четверг, 17 января, сообщила заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон в интервью газете Коммерсантъ .

"Мы представили список условий, которые должны быть выполнены. Но русские и сами прекрасно знают, что они должны сделать, чтобы устранить допущенные ими нарушения договора: они должны уничтожить ракету. Это [модификация ракеты] уже не вариант. Наши технические специалисты изучили этот вопрос и пришли к выводу, что это не проверяемо", - сказала она.

По словам Томпсон, единственное, что проверяемо, - это "уничтожение ракет и пусковых установок".

"Договор еще вполне можно спасти! Россия просто должна начать его выполнять. Уничтожьте запрещенные системы вооружений, и договор останется в силе. У России до 2 февраля еще есть шанс вернуться к исполнению договора", - отметила замгоссекретаря.