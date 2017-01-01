Рекордное количество британцев выступают против Brexit

За то, чтобы остаться в ЕС выступают 56% опрошенных, в то время, как на референдуме в 2016 году таких было лишь 48%.

Число граждан Великобритании, которые не поддерживают Brexit, в середине января достигло рекордного уровня с момента проведения референдума в 2016 году. Об этом свидетельствуют данные опроса YouGov, сообщает в четверг, 17 января, агентство Reuters.

Так, в случае, если бы состоялся повторный референдум, 56% опрошенных проголосовали бы за то, чтобы остаться в составе ЕС. И только 44% опрошенных проголосовали бы за выход из Евросоюза.

При этом отмечается, что результат опроса не включает мнение тех, кто не определился и кто не намерен участвовать в возможном референдуме.

Исследователи отмечают, что это максимальный разрыв (в 12 процентных пунктов) между сторонниками и противниками Brexit со времени проведения референдума в 2016 году.

Если же принимать во внимание мнение всех групп, то значительное преимущество все равно будет за сторонниками единства с ЕС. 48% проголосовали бы против выхода Великобритании, 38% респондентов высказались бы за Brexit. 6% не будут участвовать в голосовании, 7% не определились.

Опрос показал, что поддержка проведения второго референдума среди сторонников лейбористов составляет 78%.

В опросе, проведенном 16 января после голосования в британском парламенте о вотуме недоверия правительству, участвовали 1070 совершеннолетних граждан страны.

Напомним, в референдуме 23 июня 2016 года 17,4 миллиона избирателей (51,9%) поддержали выход из ЕС, в то время как 16,1 миллиона (48,1%) голосовали против Brexit.

Как сообщалось, 15 января, депутаты отклонили план выхода Великобритании из Евросоюза, который премьер-министр Тереза Мэй согласовала с Брюсселем.

В то же время, газета The Times сообщает, что представители ЕС изучают возможность отложить Brexit до 2020 года. По данным газеты, ранее в ЕС обсуждалась возможность перенести сроки Brexit с марта на конец июня, однако сейчас в Брюсселе рассматривают возможности отложить Brexit до следующего года.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet