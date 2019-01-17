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Рассекречен рапорт Жукова об освобождении Польши

Комментариев: 8
В документе говорится об освобождении Польши от немецких войск в 1945 году. В нем содержатся сведения о действиях советских солдат, а также о состоянии промышленности городов после захвата.
В Москве представили рапорт Жукова
В Москве представили рапорт Жукова
DarkBook.ru

На заседании рабочей группы Российского исторического общества в Москве впервые представили документ об освобождении Польши от нацистской Германии в январе 1945 года. Об этом сообщают российские СМИ.

Это рапорт командующего войсками 1-го Белорусского фронта Георгия Жукова на имя Иосифа Сталина. В нем Жуков сообщает о выполнении приказа о разгроме немецких сил на польской территории и освобождении польского населения.

В документе говорится, что “за 17 дней наступательных боев войсками фронта пройдено до 400 километров. Вся западная часть Польши в полосе 1-го Белорусского фронта очищена от противника, а польское население, пять с половиной лет угнетавшееся немцами, освобождено“.

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Военачальник также пишет о срыве планов фашистов по истреблению поляков и разрушению инфраструктуры. “В освобожденных крупных городах Польши полностью сохранены все действовавшие к 14 января сего года промышленные предприятия со всем оборудованием и запасами сырья“, - рапортует командующий.

В рапорте также говорится о столице Польши Варшаве, которую, по словам Жукова, немцы превратили в руины.

“Фашистские варвары уничтожили столицу Польши - Варшаву, с жестокостью изощренных садистов гитлеровцы разрушили квартал за кварталом. Спровоцированное лондонским, польским эмигрантским правительством и руководством армии Краевой в августе-сентябре 1944 года восстание в Варшаве завершило разрушение города“, - пишет маршал.

 соцсети
 

Напомним, в Харькове неизвестные снесли бюст маршала СССР Георгия Жукова на проспекте Петра Григоренко. Однако уже на следующий день памятник был восстановлен. Тогда мэр Геннадий Кернес заявил, что потребует от полиции взять под охрану все памятники и братские могилы тех, кто боролся с фашизмом. А члены организации Фрайкор пообещали, что бюст Жукова может упасть еще раз.

Также накануне в Харькове уничтожили мемориальную доску в память о маршале Георгие Жукове.

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Теги: Россия, Польша, Жуков, Вторая мировая война, тайна
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (8)
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Via_dolorosa    17.01.2019, 16:57
Оценка:  +1
Via_dolorosa
Это в той войне где из-за бездарного откровенно тупого руководства на 1 убитого война ІІІ-Рейха приходилось 7 бойцов красной армии. Когда пулемётные точки брали засыпая их тупо трупами, а если впереди какой-то Вяликий октябрь то можно положить лишних 100 000 главное что б к дате успеть.
Afon52    17.01.2019, 16:52
Оценка:  +3
Afon52
"...тех, кто боролся с фашизмом..."
жуков і є представником форми фашизму, що рашизмом зветься!
Gerda-50    17.01.2019, 16:35
Оценка:  +4
Gerda-50
Ватутина уничтожал украинцев как впрочем и поляков которые против советов были по приказу кровавого жюкова ! Это кому не ясно ! Из информации современников тех лет именно жуков организовывал провокации типа украинские националисты убивали поляков ! Это вообще рюськая фишка под кого то косить !
ВыВсеВрети    17.01.2019, 16:10
Оценка:  +4
ВыВсеВрети
а зачем этот "рапорт" засекретили?
и зачем он нужен сейчас?
как воевал жуков многие и так знают!
и как он грабил, и вагоны награбленного вывозил!
Peyot    17.01.2019, 15:56
Оценка:  +2
Peyot
"все укрианцы предатели чем больше в днепре утопим тем меньше потом в лагеря везти и расстреливать" - слова маршала жукова! это он ска приказал не давать автоматов а только винтовки это по его приказу форсировали днепр своим ходм в плавь и доплывал 1 из 10. эта су ка убила Укрианцев больше гитлера!
ВосставшийИзБана    17.01.2019, 16:08
Оценка:  -1
ВосставшийИзБана
Так это Ватутин топил украинцев в Днепре в ноябре.
ГалутинаНеТупая_    17.01.2019, 16:10
Оценка:  +2
ГалутинаНеТупая_
ссылку на документ можно? или ты само придумало?
Peyot    17.01.2019, 16:13
Оценка:  0
Peyot
а ты колорад почему думаеш у вас на расее засекречены документы 100й давности страны которой уже не существет 30лет?
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