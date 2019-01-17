Рассекречен рапорт Жукова об освобождении Польши

В документе говорится об освобождении Польши от немецких войск в 1945 году. В нем содержатся сведения о действиях советских солдат, а также о состоянии промышленности городов после захвата.

На заседании рабочей группы Российского исторического общества в Москве впервые представили документ об освобождении Польши от нацистской Германии в январе 1945 года. Об этом сообщают российские СМИ.

Это рапорт командующего войсками 1-го Белорусского фронта Георгия Жукова на имя Иосифа Сталина. В нем Жуков сообщает о выполнении приказа о разгроме немецких сил на польской территории и освобождении польского населения.

В документе говорится, что “за 17 дней наступательных боев войсками фронта пройдено до 400 километров. Вся западная часть Польши в полосе 1-го Белорусского фронта очищена от противника, а польское население, пять с половиной лет угнетавшееся немцами, освобождено“.

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Военачальник также пишет о срыве планов фашистов по истреблению поляков и разрушению инфраструктуры. “В освобожденных крупных городах Польши полностью сохранены все действовавшие к 14 января сего года промышленные предприятия со всем оборудованием и запасами сырья“, - рапортует командующий.

В рапорте также говорится о столице Польши Варшаве, которую, по словам Жукова, немцы превратили в руины.

“Фашистские варвары уничтожили столицу Польши - Варшаву, с жестокостью изощренных садистов гитлеровцы разрушили квартал за кварталом. Спровоцированное лондонским, польским эмигрантским правительством и руководством армии Краевой в августе-сентябре 1944 года восстание в Варшаве завершило разрушение города“, - пишет маршал.

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Напомним, в Харькове неизвестные снесли бюст маршала СССР Георгия Жукова на проспекте Петра Григоренко. Однако уже на следующий день памятник был восстановлен. Тогда мэр Геннадий Кернес заявил, что потребует от полиции взять под охрану все памятники и братские могилы тех, кто боролся с фашизмом. А члены организации Фрайкор пообещали, что бюст Жукова может упасть еще раз.

Также накануне в Харькове уничтожили мемориальную доску в память о маршале Георгие Жукове.