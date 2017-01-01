Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Афинах протестуют сотни учителей

Комментариев: 0
В Афинах протестуют против предложенных правительством новых критериев найма учителей государственных школ.
Протест в Афинах
Протест в Афинах

Греческая полиция в четверг, 17 января, применила слезоточивый газ для разгона демонстрации учителей, требующих немедленного отказа правительства от принятия законопроекта, меняющего процедуру приема на работу в госсектор на предстоящие три года. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на телеканал Skai.

Отмечается, что несколько сотен учителей прошли с маршем на центральную афинскую площадь Синтагма к греческому парламенту, где проводят митинг. Группа из примерно 20 человек с красными флагами в руках попыталась подняться по мраморной лестнице у памятника Неизвестному солдату к зданию высшего законодательного органа, но отряды полицейского спецназа применили слезоточивый газ и оттеснили демонстрантов вниз. Протестующим пришлось отступить, но они так и не ушли с площади, продолжая скандировать свои требования.

По данным СМИ, учителя средних и высших учебных заведений проводят акции протеста уже третий раз за последние дни. 11 и 14 января они проводили массовые митинги в центре Афин.

 

 

Напомним, в столице Греции 11 января произошли столкновения полиции и работников сферы образования, которые вышли на акцию протеста. А 14 января правоохранители неоднократно использовали слезоточивый газ и светошумовые гранаты для разгона демонстрации учителей в Афинах.

 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: протесты, Греция, фото, протест, учитель, акции протеста, Афины, слезоточивый газ
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь