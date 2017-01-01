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Всеобщая забастовка в Тунисе вызвала масштабный коллапс

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Госслужащие протестуют против намерения правительства сократить зарплаты бюджетникам. Тысячи тунисцев вышли улицы.
В Тунисе прошли масштабные протесты
В Тунисе прошли масштабные протесты
tap.info.tn

В Тунисе всеобщая однодневная забастовка в четверг, 17 января, парализовала работу транспорта. Не работают также больницы, школы и государственные учреждения, сообщает тунисское информагентство ТАP.

В крупнейших тунисских городах на работу не вышли более 90% госслужащих и сотрудников бюджетных учреждений. Не работают школы и больницы, государственные учреждения и СМИ.

"Из-за забастовки полностью парализована работа международного аэропорта Туниса, отменены практически все запланированные на сегодня рейсы", - сообщает агентство.

Кроме того, в значительной степени затруднено движение автомобильного транспорта, с перебоями работают железнодорожные вокзалы.

Тысячи тунисцев вышли на центральную улицу города – авеню Хабиба Бургибы, чтобы потребовать отставки правительства страны, которое пытается сократить расходы на зарплаты бюджетников.

Тунис сотрудничает с Международным валютным фондом, который выделил кредит в размере 2,45 млрд евро на реализацию реформ, в том числе, предполагающих снижение расходов на зарплаты работникам бюджетных организаций. В частности, правительство Туниса должно сократить расходы на заработные платы в бюджетной сфере с нынешних 15,5 процентов от ВВП до 12,5 процентов к 2020 году.

К проведению забастовки ранее призвала влиятельная Федерация профсоюзов Туниса.

Ранее сообщалось, что в Новой Зеландии бастуют тысячи врачей, недовольных условиями труда.

А в Индии около 200 миллионов человек приняли участие в общенациональной забастовке, которая продлилась два дня.

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Теги: Забастовки, зарплаты, протесты, Тунис
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Источник: korrespondent.net

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