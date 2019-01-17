МВФ считает жесткий Brexit крупнейшим риском для экономики Британии

Выход страны из Евросоюза без предварительно заключенных договоров является наиболее рискованным вариантом.

В Международном валютном фонде заявили, что выход Великобритании из ЕС без соглашения является крупнейшим риском для ее экономики. Об этом в четверг, 17 января, сообщает РИА Новости.

"Самый большой риск для экономики Великобритании - выход из ЕС без соглашения", - сказал представитель МВФ Джерри Райс в рамках регулярного брифинга для журналистов.

Ранее британские парламентарии отвергли план Терезы Мэй по Brexit. В поддержку соглашения выступили 202 парламентария, против - 432. Таким образом, Лондон открыл путь целому ряду возможных сценариев развития событий, в том числе самому "жесткому" выходу страны из ЕС и отмене Brexit в целом.

В среду премьер Великобритании, избежавшая в парламенте вотума недоверия с небольшим перевесом голосов, сказала, что правительство представит план разрешения ситуации в понедельник, 21 января.

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