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В ЕС готовы к более "амбициозной" сделке по Brexit

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Речь идет о более "амбициозных отношениях" между Евросоюзом и Великобританией после Brexit.
Судьба Brexit пока неизвестна
Судьба Brexit пока неизвестна
Getty Images

Главный переговорщик от Евросоюза по Brexit Мишель Барнье заявил, что ЕС готов к более "амбициозной" сделке с Великобританией, сообщает Reuters в четверг, 17 января.

По его словам, Брюссель открыт к возможности заключения подобного соглашения.

Он также добавил, что речь идет о более "амбициозных отношениях" между ЕС и Британией после Brexit.

Кроме того, он сказал, что "если не будет сделки, будут приняты меры на случай непредвиденных обстоятельств. Но это не обязательно делать в обстановке доверия. Лучшая гарантия - достижение соглашения". 

Как сообщалось, 15 января, депутаты отклонили план выхода Великобритании из Евросоюза, который премьер-министр Тереза Мэй согласовала с Брюсселем.

В то же время, газета The Times сообщает, что представители ЕС изучают возможность отложить Brexit до 2020 года. По данным газеты, ранее в ЕС обсуждалась возможность перенести сроки Brexit с марта на конец июня, однако сейчас в Брюсселе рассматривают возможности отложить Brexit до следующего года.

 

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Теги: ЕС, Британия, Великобритания, Brexit
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Источник: korrespondent.net

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