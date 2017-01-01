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У Мэй заявили, что отсрочки Brexit не будет

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Если Евросоюз предложит продлить Статью 50 - отсрочку Brexit - Великобритания скажет "нет".
В Великобритании исключают отсрочку Brexit
В Великобритании исключают отсрочку Brexit
AP

Правительство Великобритании не будет продлевать процесс страны из Евросоюза. Об этом в четверг, 17 января, заявила пресс-секретарь правительства на брифинге в Лондоне, сообщает Sky News.

По ее словам, если ЕС предложит продлить Статью 50 - отсрочку Brexit - Великобритания скажет "нет".

В то же время, по ее словам, переговоры премьера Терезы Мэй с оппозиционными политиками о выходе из тупика вокруг соглашения о Brexit в парламенте были "конструктивными".

Премьер-министр также проведет переговоры с лидерами ЕС в ближайшие дни.

Напомним, британский парламент 29 января обсудит и проведет голосование по так называемому "плану Б" премьер-министра Терезы Мэй по выходу страны из ЕС.

Первый вариант соглашения о Brexit Палата общин отвергла подавляющим большинством голосов на этой неделе.

Ранее сообщалось, что британские законодатели готовят законопроект, по которому может будет отложен процесс выхода страны из ЕС.

Ранее в Еврокомиссии заявили, что не исключают продление Brexit, но отметили, что для этого должны быть серьезные основания.

Ранее британские парламентарии отвергли план Терезы Мэй по Brexit. В поддержку соглашения выступили 202 парламентария, против - 432. Таким образом, Лондон открыл путь целому ряду возможных сценариев развития событий, в том числе самому "жесткому" выходу страны из ЕС и отмене Brexit в целом.

 

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Теги: Великобритания, выход Великобритании из ЕС, Brexit, Тереза Мэй
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Источник: korrespondent.net

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