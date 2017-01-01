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Госдеп США попросил сотрудников вернуться к работе

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Несмотря на "шатдаун", большинство сотрудников должны вернуться к работе 22 января, некоторые – 20 января.

Государственный департамент США в четверг, 17 января, призвал своих сотрудников в США и за границей вернуться к работе, несмотря на приостановку финансирования работы части госучреждений с конца декабря, сообщает The Hill.
 
"Как ведомство, имеющее отношение к национальной безопасности, госдепартамент должен продолжать исполнять свою миссию. Лучше всего мы можем делать это, когда в посольствах, консульствах и внутренних органах сотрудники работают в полном составе", – говорится в сообщении Госдепа.
 
Отмечается, что большинство сотрудников должны вернуться к работе 22 января, некоторые – 20 января. Госдеп обещает оплатить работу сотрудников за второй период 2019 года, и в дальнейшем попытаться найти средства на оплату следующих периодов.
 
Напомним, в США уже 27 день подряд частично приостановлена работа правительства. Так называемый "шатдаун" вызван разногласиями президента США Дональда Трампа и Демократической партии по вопросу финансирования стены на границе с Мексикой.

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Теги: США, работа, госслужба, Госдеп, шатдаун
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Источник: korrespondent.net

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