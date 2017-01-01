ИГ взяло на себя ответственность за взрывы в РФ

Боевики группировки "Исламское государство" взяли на себя ответственность за взрывы дома и микроавтобуса в Магнитогорске.



Террористическая группировка "Исламское государство" взяла на себя ответственность за взрыв жилого дома и маршрутки в российском Магнитогорске. Об этом сообщает организация SITE Intelligence Group, которая отслеживает активность боевиков в интернете.

В еженедельной газете террористов Al Naba боевики объясняют свое долгое молчание опасением за безопасность устроивших подрыв.



Тelegram-канал Directorate 4 опубликовал текст статьи на арабском, в которой говорится, как утверждают боевики, что сторонники группировки заложили взрывчатку между третьим и десятым этажом здания в Магнитогорске.

Напомним, утром 31 декабря 2018 года в Магнитогорске в результате взрыва газа произошло обрушение одного из подъездов панельного десятиэтажного жилого дома. Жертвами трагедии стали 39 человек. Следственный комитет РФ не обнаружил следов взрывчатки на месте обрушения. Основной версией произошедшего стал взрыв бытового газа.

1 января в Магнитогорске сгорела маршрутка. В результате погибли три человека.

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