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Теракт в Колумбии: число жертв растет

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В столице Колумбии Боготе возле полицейской академии прогремел взрыв, погибли 11 человек, более 80 пострадали.
В Колумбии произошел взрыв
В Колумбии произошел взрыв
twitter.com/Bendyprag

Число жертв взрыва на территории полицейской академии в столице Колумбии Боготе возросло до 11 человек, сообщает газета El Heraldo.
 
Число пострадавших увеличилось до 87 человек. Опознаны тела шести погибших. Среди них оказался курсант из Эквадора. Среди пострадавших также есть гражданка этой страны.
 
Издание Noticias сообщает, что в подорвавшемся грузовике Nissan Patrol нашли 80 кг взрывчатого вещества пентолита. 

В Колумбии произошел взрыв на нефтепроводе
 
Напомним, взрыв в Боготе произошел 17 января. Первоначально сообщалось о восьми погибших и десяти раненых.

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Теги: Колумбия, взрыв, жертвы, Полицейская академия
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Источник: korrespondent.net

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