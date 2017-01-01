Теракт в Колумбии: число жертв растет

В столице Колумбии Боготе возле полицейской академии прогремел взрыв, погибли 11 человек, более 80 пострадали.



Число жертв взрыва на территории полицейской академии в столице Колумбии Боготе возросло до 11 человек, сообщает газета

Число жертв взрыва на территории полицейской академии в столице Колумбии Боготе возросло до 11 человек, сообщает газета El Heraldo

Число пострадавших увеличилось до 87 человек. Опознаны тела шести погибших. Среди них оказался курсант из Эквадора. Среди пострадавших также есть гражданка этой страны.



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