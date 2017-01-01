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Северокорейский генерал прибыл в США

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Курирующий переговоры с США северокорейский генерал Ким Ен Чхоль прилетел в Вашингтон на переговоры.
КНДР готовится к переговорам с США
КНДР готовится к переговорам с США


Северокорейский генерал Ким Ен Чхоль, который курирует переговоры между КНДР и США, прибыл в Вашингтон, сообщает агентство Yonhap в пятницу, 18 января

Ожидается, что он проведет переговоры с госсекретарем США Майком Помпео. Генерал также может встретиться с американским президентом Дональдом Трампом и передать ему письмо от лидера КНДР Ким Чен Ына.

Источники агентства также сообщили, что в США прилетал директор Национальной разведывательной службы Южной Кореи Со Хун. Он провел переговоры с директором ЦРУ Джиной Хаспел, с которой обсудил вопрос денуклеаризации Корейского полуострова.

Напомним, первая встреча Трампа и Ким Чен Ына состоялась 12 июня 2018 года в Сингапуре. По итогам переговоров стороны подписали совместный документ, согласно которому США предоставляют КНДР гарантии безопасности, а Северная Корея берет на себя обязательства по денуклеаризации.

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Теги: США, Северная Корея, визит, КНДР
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Источник: korrespondent.net

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