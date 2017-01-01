Новая стратегия ПРО не означает гонку вооружений – Пентагон

В Министерстве обороны США заявили, что новая стратегия ПРО не означает вступления страны в гонку вооружений.



Новая стратегия дальнейшего развития американской системы противоракетной обороны (ПРО) не означает вступление страны в гонку вооружений и носит исключительно оборонительный характер. Об этом на брифинге, 17 января, заявил заместитель главы Пентагона по политическим вопросам Джон Руд.



"Я бы хотел обратить ваше внимание на слово "оборона" в названии стратегии. Я думаю, что создание систем, которые смогут сбивать ракеты, запущенные в нашу сторону, неверно называть провокационным действием", – сказал он журналистам.



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