Новая стратегия ПРО не означает гонку вооружений – Пентагон
В Министерстве обороны США заявили, что новая стратегия ПРО не означает вступления страны в гонку вооружений.
Новая стратегия дальнейшего развития американской системы противоракетной обороны (ПРО) не означает вступление страны в гонку вооружений и носит исключительно оборонительный характер. Об этом на брифинге, 17 января, заявил заместитель главы Пентагона по политическим вопросам Джон Руд.
"Я бы хотел обратить ваше внимание на слово "оборона" в названии стратегии. Я думаю, что создание систем, которые смогут сбивать ракеты, запущенные в нашу сторону, неверно называть провокационным действием", – сказал он журналистам.
Напомним, 17 января президент США Дональд Трамп представил новую стратегию противоракетной обороны страны. По его словам, она направлена, в частности, на создание космических систем, которые смогут противостоять вооружению России, Китая, КНДР и Ирана.
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