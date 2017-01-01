Взрыв в Колумбии: число жертв превысило 20 человек
В Колумбии число погибших в результате взрыва в полицейской академии в Боготе возросло до 21 человека, еще 68 - пострадали. Об этом в ночь на пятницу, 18 января, сообщает со ссылкой на Минобороны страны издание Noticias.
В частности, в колумбийском оборонном ведомстве подтвердили, что событие расследуется как "акт терроризма".
По данным генпрокурора Колумбии Нестора Умберто Мартинеса, взрыв осуществил 56-летний Хосе Альдемар Рохас, который управлял пикапом Nissan 1993 года, загруженным 80 кг взрывчатого вещества Пентолит.
Известно, что среди жертв взрыва - гражданин Панамы и гражданка Эквадора.
"Этот безумный террористический акт не останется безнаказанным", - заверил президент Колумбии Иван в коротком заявлении после осмотра места взрыва.
В связи с чрезвычайным происшествием в стране с пятницы объявлен трехдневный траур.
Напомним, взрыв в Боготе произошел 17 января. Первоначально сообщалось о восьми погибших и десяти раненых.
Позже стало известно, что число жертв взрыва на территории полицейской академии в столице Колумбии возросло до 11 человек.
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet