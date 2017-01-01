Взрыв в Колумбии: число жертв превысило 20 человек

В результате взрыва в полицейской академии в колумбийской Боготе погиб уже 21 человек, еще 68 - пострадали.

На месте теракта в Боготе elheraldo.co

В Колумбии число погибших в результате взрыва в полицейской академии в Боготе возросло до 21 человека, еще 68 - пострадали. Об этом в ночь на пятницу, 18 января, сообщает со ссылкой на Минобороны страны издание Noticias.

В частности, в колумбийском оборонном ведомстве подтвердили, что событие расследуется как "акт терроризма".

По данным генпрокурора Колумбии Нестора Умберто Мартинеса, взрыв осуществил 56-летний Хосе Альдемар Рохас, который управлял пикапом Nissan 1993 года, загруженным 80 кг взрывчатого вещества Пентолит.

Известно, что среди жертв взрыва - гражданин Панамы и гражданка Эквадора.

"Этот безумный террористический акт не останется безнаказанным", - заверил президент Колумбии Иван в коротком заявлении после осмотра места взрыва.

В связи с чрезвычайным происшествием в стране с пятницы объявлен трехдневный траур.

Напомним, взрыв в Боготе произошел 17 января. Первоначально сообщалось о восьми погибших и десяти раненых.

Позже стало известно, что число жертв взрыва на территории полицейской академии в столице Колумбии возросло до 11 человек.

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