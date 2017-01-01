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В России столкнулись два истребителя - СМИ

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На Дальнем Востоке столкнулись в воздухе два истребителя-бомбардировщика Су-34. Судьба экипажей неизвестна.
Два Су-34 столкнулись в воздухе в РФ
Два Су-34 столкнулись в воздухе в РФ
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В России два истребителя-бомбардировщика Су-34 столкнулись в воздухе во время полетов над Татарским проливом в Хабаровском крае. Об этом со ссылкой на собственные источники в силовых структурах региона сообщает в пятницу, 18 января, ТАСС.

"По предварительным данным, авария произошла над Татарским проливом. Недалеко от поселка Нельма Советско-Гаванского района исчезли с радаров два Су-34, вероятно, они столкнулись в воздухе", - отметил источник.

По данным собеседника агентства, экипаж одного самолета катапультировался.

На данный момент проводится поисковая операция, судьба экипажей устанавливается.

Ранее на востоке Франции разбился истребитель французских ВВС Mirage 2000D.

В результате авиакатастрофы погибли капитан Баптист Шири и лейтенант Одре Мишелон. Причины крушения самолета устанавливаются.

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Теги: Россия, авиакатастрофа, авиация, самолет, авария, дальний восток, истребитель, самолеты, крушение самолета
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Источник: korrespondent.net

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