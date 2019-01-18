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Авиакатастрофа в России: два пилота спасены

Комментариев: 7
В Японском море обнаружили и спасли двух летчиков из разбившегося во время учебного полета истребителя Су-34.
Двое пилотов Су-34 катапультировались после столкновения, их спасли
Двое пилотов Су-34 катапультировались после столкновения, их спасли
Корреспондент.net

Два пилота Су-34 подняты на борт спасательного судна в Японском море, после столкновения двух истребителей. Об этом в пятницу, 18 января, сообщили в Минобороны России, передает ТАСС.

"Вертолетчиками Восточного военного округа обнаружен второй пилот. С первого захода экипаж вертолета завис над индивидуальным спасательным плотом, и летчик был поднят на борт вертолета. Состояние летчика удовлетворительное", - сказали в военном ведомстве.

По данным Минобороны РФ, в спасательной операции принимают участие шесть кораблей и судов Тихоокеанского флота. Там уточнили, что еще два гражданских судна, находящихся в непосредственной близости, направились в район катапультирования летчиков и примут участие в спасательной операции.

В ведомстве добавили, что на место операции также вылетел противолодочный самолет Ту-142.

В Минобороны подчеркнули, что "спасательная операция проходит в сложных метеорологических условиях, обусловленных сильным ветром и волнением в четыре балла".

По данным агентства, два истребителя-бомбардировщика Су-34 столкнулись в полете над Японским морем, предварительно, из-за ошибки пилотирования. 

"Предварительная причина столкновения - ошибка пилотирования", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что самолеты столкнулись в момент возвращения на авиабазу в Хурбе под Комсомольском-на-Амуре. "Отказа техники не было", - уточнил источник.

Ранее сообщалось, что один из истребителей вернулся на базу, но подтверждения информации пока нет.

 

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Теги: Россия, авиакатастрофа, самолет, море, авария, истребитель, пилот
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (7)
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Колишній-східняк    18.01.2019, 13:03
Оценка:  0
Колишній-східняк
Хотел выдавить из себя скупую мужскую слезу, и не получилось...
Vesna_Krasna2    18.01.2019, 12:38
Оценка:  0
Vesna_Krasna2
У троллей перемога обернулась очередным пуком.
Зорян_и_Шкиряк    18.01.2019, 12:52
Оценка:  -2
Зорян_и_Шкиряк
Зрадомога называется. Я вообще фигею с людей, радующихся чьей бы то ни было смерти или несчастью.
ВыВсеВрети    18.01.2019, 13:09
Оценка:  0
ВыВсеВрети
где о смерти написано?)))))
    18.01.2019, 11:51
Оценка:  -3
БЛИНННН .....
КЛЯТИ МОСК.А.ЛИ ВСЕ ВЫХОДНЫЕ ИСПОРТИЛИ ....
ПРАЗДНИЧНЫЕ СКАЧКИ ОТМЕНЯЮТСЯ ....(((
flacon9havi    18.01.2019, 12:04
Оценка:  -2
flacon9havi
Не переймайся. Ми і без цього знали, що лайно не тоне.
ВыВсеВрети    18.01.2019, 12:06
Оценка:  -3
ВыВсеВрети
СМОТРИ ВНИМАТЕЛЬНО КОГДА БЕРЕШЬ МЕТОДИЧКУ
ОЧКИ НАЙДИ, ЛУЧШЕ ПОЛУЧИТСЯ ЧИТАТЬ! ДЕБ... МЛЯ!)))))))
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