Авиакатастрофа в России: два пилота спасены

"Вертолетчиками Восточного военного округа обнаружен второй пилот. С первого захода экипаж вертолета завис над индивидуальным спасательным плотом, и летчик был поднят на борт вертолета. Состояние летчика удовлетворительное", - сказали в военном ведомстве.

По данным Минобороны РФ, в спасательной операции принимают участие шесть кораблей и судов Тихоокеанского флота. Там уточнили, что еще два гражданских судна, находящихся в непосредственной близости, направились в район катапультирования летчиков и примут участие в спасательной операции.

В Минобороны подчеркнули, что "спасательная операция проходит в сложных метеорологических условиях, обусловленных сильным ветром и волнением в четыре балла".

В ведомстве добавили, что на место операции также вылетел противолодочный самолет Ту-142.

По данным агентства, два истребителя-бомбардировщика Су-34 столкнулис ь в полете над Японским морем, предварительно, из-за ошибки пилотирования.

"Предварительная причина столкновения - ошибка пилотирования", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что самолеты столкнулись в момент возвращения на авиабазу в Хурбе под Комсомольском-на-Амуре. "Отказа техники не было", - уточнил источник.

Ранее сообщалось, что один из истребителей вернулся на базу, но подтверждения информации пока нет.