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В Афганистане восемь человек погибли из-за схода лавины

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Снежная лавина сошла на село Зерендаб в уезде Рагистан после сильного снегопада, отметили в афганском Минздраве.
Из-за снегопада закрыты дороги в 12 уездах провинции Бадахшан
Из-за снегопада закрыты дороги в 12 уездах провинции Бадахшан
Анадолу

На северо-востоке Афганистана в провинции Бадахшан произошло схождение снежной лавины, в результате чего погибли восемь человек и еще трое пострадали. Об этом сообщает Анадолу в пятницу, 18 января.

Как рассказал пресс-секретарь Минздрава Афганистана Вахидуллах Маяр, снежная лавина сошла на село Зерендаб в уезде Рагистан после сильного снегопада.

Также сообщается, что из-за интенсивного снегопада закрыты дороги в 12 уездах провинции Бадахшан.

Накануне в этой же афганской провинции произошло обрушение на золотодобывающей шахте. Погибли, по меньшей мере, восемь человек, еще двое пострадали.

Напомним, за минувшие выходные в Альпах от схода лавин погибли пять человек, один турист числится пропавшим без вести.

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Теги: Афганистан, лавина, погибли, пострадавшие, погибшие
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Источник: korrespondent.net

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