Маас передал РФ предложения по Керченскому проливу

Россия не видит возможности для участия Украины в каких-либо форматах по Керченскому проливу, заявил Лавров.

Главы МИД Германии Хайко Маас во время визита в Москву передал документ с предложениями по Керченскому проливу. Об этом заявил в пятницу, 18 января, министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам переговоров с немецким коллегой, сообщает ТАСС.

"Мы только что получили этот документ, я увидел его впервые в ходе переговоров. Не буду вдаваться в детали, мы должны его [документ] изучить", сказал Лавров.

Лавров рассказал, что канцлер ФРГ Ангела Меркель на встрече "большой двадцатки" предложила президенту РФ Владимиру Путину направить в район Керченского пролива немецких и французских специалистов, и российский лидер согласился, но визит пока так и не состоялся.

"Уже больше месяца назад канцлер Меркель просила президента Путина разрешить германским специалистам приехать в район Керченского пролива и посмотреть, как осуществляется проход через эту акваторию, учитывая, что необходимо соблюдать нормы безопасности: там лоцманская проводка присутствует и так далее. И президент Путин тут же согласился", - цитирует Лаврова РИА Новости Глава МИД РФ добавил, что Россия не видит возможности для участия Украины в каких-либо форматах по Керченскому проливу. "И вот сегодня господин Маас передал мне предложение, которое как-то упаковывает эту простую поездку в некий документ, который должен быть согласован с Украиной. Мы сказали честно, если наши коллеги заинтересованы в том, что обещал президент Путин канцлеру Меркель, это можно сделать сегодня, завтра, в любой момент. Если идея состоит в необходимости облечь все это какую-то политическую процедуру, в которой будет и украинская сторона принимать некие решения, то мы рискуем оказаться в той же ситуации, в которой оказался нормандский формат", - отметил Лавров. Глава МИД Германии, в свою очередь, заявил, что в настоящее время свобода судоходства в Керченском проливе гарантирована, однако Германия и Франция могли бы внести свой вклад в этот процесс. "Мы, конечно, продолжим говорить о том, о чем договорились президент Путин и федеральный канцлер Меркель в Буэнос-Айресе, что Германия и Франция, возможно, могли бы как-то документировать то, что свобода прохода гарантирована", - отметил Маас. Как известно, после визита в Москву Маас приедет в Киев Напомним, 25 ноября российский спецназ захватил два украинских катера Бердянск и Никополь и буксир Яны Капу на подходе к Керченскому проливу. 24 украинских моряка были арестованы по обвинению в "незаконном пересечении границы РФ". Вскоре захваченные моряки заявили следствию, что являются военнопленными

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