Поджог союза венгров: В Германии открыли дело на журналиста

Немецкая полиция открыла дело против журналиста, причастного к поджогу союза венгров в Ужгороде.

Прокуратура Берлина открыла производство о подстрекательство к поджогу помещения союза венгров в Ужгороде в феврале 2018 года против немецкого журналиста Мануэля Оксенрайтера. Об этом сообщает Zeit Online.

Отметим, ранее 28-летний поляк Михал Прокопович сообщил Краковскому суду, что немецкий журналист Мануэль Оксенрайтер дал ему указание о нападении 4 февраля 2018 года на офис Венгерской культурной ассоциации в Ужгороде.

Прокопович является одним из трех подозреваемых поляков, которые связаны с крайне правым движением Фаланга и предстали перед судом по делу о поджога союза венгров.

Оксенрайтер работал консультантом депутата немецкого парламента от ультраправой Альтернатива для Германии Маркуса Фронмайера. После скандала Фронмайер объявил, что разорвал контракт со своим советником Оксенрайтером.

По словам Фронмаера, Оксенрайтер сам предложил ему разорвать контракт, чтобы не компрометировать политика после обвинений в свой адрес. "Мы расстались по взаимному согласию", - сказал депутат.

Фронмайер подчеркнул, что прекращение сотрудничества с журналистом не означает, что он считает обвинения в его адрес правдивыми. Оксенрайтер категорически отрицает свою причастность к поджогу.

Оксенрайтер является редактором правого немецкого журнала Zuerst! (Первый!), в течение последних пяти лет часто выступал в российских государственных средствах массовой информации, выражая поддержку пророссийским боевикам на Донбассе.

Его также связывают с поиском западных наблюдателей на "выборы" на оккупированных территориях востока Украины и референдум в Крыму в марте 2014 года. Для этого он основал Немецкий центр евразийских исследований. Среди его основателей был в том числе и депутат от AfD Фронмайер.

Напомним, после инцидента глава Закарпатской облгосадминистрации Геннадий Москаль заявил, что поджечь офис Общества венгерской культуры пытались двое граждан ЕС из праворадикальной организации , которая поддерживают политику президента РФ Владимира Путина.

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