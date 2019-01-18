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В РФ заявили, что получили приглашения для наблюдателей на выборы в Украину

Комментариев: 2
ОБСЕ направила в МИД России приглашения направить наблюдателей на президентские выборы в Украине, сообщил Лавров.
Глава МИД России Сергей Лавров
Глава МИД России Сергей Лавров

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что получил приглашение ОБСЕ направить наблюдателей на выборы президента Украины. Об этом он сообщил во время пресс-конференции в пятницу, 18 января, сообщает ТАСС.

"Мы получили приглашение от ОБСЕ направить наших наблюдателей в миссию, которая будет следить за выборами. У нас приглашение есть", - сказал Лавров.

Между тем, глава МИД Украины Павел Климкин ранее заявлял, что Украина пригласила на президентские выборы наблюдателей от ОБСЕ, однако заявки от граждан России рассматривать не будут. Он отметил, что таких прецедентов немало в практике организации.

Говоря о выборах президента в Украине, глава МИД РФ Лавров также прокомментировал закрытие избирательных участков в России.

По его мнению, украинское руководство приняло решение не открывать избирательные участки в РФ во время предстоящих в марте выборов президента страны, чтобы повлиять на результаты голосования в пользу нынешней власти.

"За решением не открывать выборные участки в дипломатических миссиях Украины в России видим стремление искусственно повлиять на результаты выборов в пользу действующей власти", - сказал Лавров.

Напомним, 31 января стало известно, что ЦИК Украины закрыла избирательные участки в России.

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Теги: Россия, Выборы Президента Украины 2019 новости, Украина-Россия, МИД РФ, Лавров, ОБСЕ, избирательные участки
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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BROKER666    18.01.2019, 16:02
Оценка:  +2
BROKER666
таки да - кокс в этот раз конкретно забористый пришаландал с аргентины
Sinobi-life    18.01.2019, 15:33
Оценка:  +5
Sinobi-life
Снова лошадь обнюхался "аргентинской муки"!!!
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