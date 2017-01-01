Берлин поддержал США в споре с Россией по ракетам

"Считаем, что Россия может спасти этот договор и не секрет, что мы, как и другие государства НАТО, считаем, что есть ракета, этот договор нарушающая, и она должна быть ликвидирована", - сказал он.

Ответственность за сохранение Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности лежит на Москве. Об этом в пятницу, 18 января, заявил глава МИД Германии Хайко Маас по итогам переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым, сообщает ТААС .

"Мы снова говорили о Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, он 30 лет обеспечивал безопасность в Европе и является краеугольным камнем европейской архитектуры безопасности, поэтому мы очень заинтересованы в том, чтобы сохранить этот договор. Он касается интересов безопасности самым фундаментальным образом, поэтому федеральное правительство [Германии] делает все, чтобы у этого договора было будущее", - подчеркнул Маас.

"Тем не менее мы видим, что ведутся переговоры, что российская сторона готова продолжать эти переговоры, чтобы использовать оставшееся время для того, чтобы ответить на вопросы и предоставить информацию, внести свой вклад в то, чтобы ДРСМД был сохранен", - отметил глава МИД Германии.

Маас также сообщил, что Германия проведет в марте в Берлине международную конференцию по контролю над новыми видами вооружений.

"Важно не только говорить о ДРСМД, но и начать дискуссию о новой международной архитектуре контроля над вооружениями: не только США и Россия являются адресатами этого, но и Китай, который тоже разрабатывает ядерное оружие, автономные системы вооружения и кибероружие", - отметил Маас.

В свою очередь, Лавров заявил, что требование США уничтожить ракету 9М729 - это лишь предлог для выхода из договора.

Как известно, США требуют ликвидировать данную ракету, чтобы сохранить ракетный договор. Именно об этом шла речь на переговорах США и России в Женеве 15 января. Обе стороны остались разочарованы результатами встречи.