В клинике Баварии пациент взял в заложники женщину
Неизвестный якобы вооружен ножом. В настоящий момент с ним ведутся переговоры.
Полиция ФРГ оцепила клинику в районе Деггендорф в Баварии в связи с возможным захватом заложника. Об этом в пятницу, 18 января, сообщает Passauer Neue Presse.
Отмечается, что неизвестный вооружен ножом.
Ранее в Чехии мужчина взял в заложники девятерых клиентов банка, но одного позже отпустил.
Также сообщалось, что на заправочной станции в немецком городе Бохум вооруженный мужчина взял в заложники местную работницу.
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