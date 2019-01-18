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На улице Техаса мужчина расстрелял бывшую жену и дочь

Комментариев: 1
Стрельба произошла возле местной католической церкви. Экс-супруга погибла, а дочь получила ранения.

В американском штате Техас мужчина застрелил бывшую жену и ранил 31-летнюю дочь. Инцидент произошел в городе Сайпрес на парковке возле церкви. Об этом в пятницу, 18 января, сообщает CBS News.

Инцидент произошел накануне вечером. Местная полиция опубликовала у себя в Twitter фотографию подозреваемого: им оказался 62-летний Артур Эдиджин. На встрече с прессой полицейские описали машину, на которой он скрылся с места преступления: белый Chevrolet Suburban с помятым правым крылом.

Спустя несколько часов правоохранители сообщили, что отыскали Эдиджина в отеле неподалеку и направили на место отряд спецназа и переговорщиков. Сообщений о его задержании на момент публикации не поступало.

Напомним, несколькими днями ранее в торговом центре в США произошла стрельба, ранения получили по меньшей мере два человека.

Ранее сообщалось, что в центре Торонто произошла стрельба. Кроме того, в Киеве неизвестный из огнестрельного оружия подстрелил мужчину.

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Теги: США, смерть, видео, стрельба, Техас, убийство
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Boxerogos    18.01.2019, 16:36
Оценка:  -1
Boxerogos
Для"сверхдержавы"и по-совместительству"хозяина планеты",подобные случаи-обыденность.
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