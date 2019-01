На улице Техаса мужчина расстрелял бывшую жену и дочь

В американском штате Техас мужчина застрелил бывшую жену и ранил 31-летнюю дочь. Инцидент произошел в городе Сайпрес на парковке возле церкви. Об этом в пятницу, 18 января, сообщает CBS News.

Инцидент произошел накануне вечером. Местная полиция опубликовала у себя в Twitter фотографию подозреваемого: им оказался 62-летний Артур Эдиджин. На встрече с прессой полицейские описали машину, на которой он скрылся с места преступления: белый Chevrolet Suburban с помятым правым крылом.

Спустя несколько часов правоохранители сообщили, что отыскали Эдиджина в отеле неподалеку и направили на место отряд спецназа и переговорщиков. Сообщений о его задержании на момент публикации не поступало.

Investigators are seeking Arthur Edigin, 62, in connection w/the shooting outside Christ the Redeemer Catholic Church on Huffmeister. He’s 5’4”, 144 lbs. Driving a white ‘08 Suburban w/damaged right front quarter panel. Call 713-221-6000. #hounews pic.twitter.com/sfLE503SYE