В России опровергли спасение второго летчика Су-34

Минобороны России опровергло свое заявление о спасение двух летчиков Су-34 в Японском море, сообщает ТАСС в пятницу, 18 января.

"Прежняя информация об обнаружении и спасении второго летчика, к сожалению, не подтвердилась", - сказали в ведомстве.

По данным ведомства, "спасенный штурман Су-34 в настоящее время эвакуируется самолетом Ан-26 со специальными медицинскими модулями в Хабаровск". "Его состояние удовлетворительное. Угрозы жизни нет", - добавили в министерстве.

В военном ведомстве подчеркнули, что в районе катапультирования экипажей запеленгован сигнал аварийно-спасательного буя, поисковая операция продолжается.