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В России опровергли спасение второго летчика Су-34

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Подтверждения информации о спасении второго пилота нет, сообщили в Минобороны РФ. Поиски продолжаются.
После столкновения один из самолетов смог вернуться на базу, одного из пилотов другого - ищут в море
После столкновения один из самолетов смог вернуться на базу, одного из пилотов другого - ищут в море
Пресс-служба компании Сухой

Минобороны России опровергло свое заявление о спасение двух летчиков Су-34 в Японском море, сообщает ТАСС в пятницу, 18 января.

"Прежняя информация об обнаружении и спасении второго летчика, к сожалению, не подтвердилась", - сказали в ведомстве.

По данным ведомства, "спасенный штурман Су-34 в настоящее время эвакуируется самолетом Ан-26 со специальными медицинскими модулями в Хабаровск". "Его состояние удовлетворительное. Угрозы жизни нет", - добавили в министерстве.

В военном ведомстве подчеркнули, что в районе катапультирования экипажей запеленгован сигнал аварийно-спасательного буя, поисковая операция продолжается.

По данным СМИ, два истребителя-бомбардировщика Су-34 столкнулись в полете над Японским морем, предварительно, из-за ошибки пилотирования. Один из истребителей вернулся на базу, второй упал в море.

 

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Теги: Россия, авиакатастрофа, самолет, истребитель, пилот
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (5)
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Boxerogos    18.01.2019, 17:22
Оценка:  -2
Boxerogos
Одни и те же грабли...
krolikoff_net    18.01.2019, 17:40
Оценка:  0
krolikoff_net
Если бы вы знали, сколько там подобных случаев было за время коленовстана. Вы бы от злости сожрали собственные лапти
    18.01.2019, 17:20
Оценка:  -7
БЛИНННН !!!!
КЛЯТИ МОС.КАЛ.И !!!
ВЫ УЖЕ ОПРЕДЕЛИТЕСЬ ЧТО ЛИ !!!
ПРАЗДНИЧНЫЕ СКАЧКИ НА ЩЕНЕВМЕРЛОВКЕ ОТМЕНЯТЬ ИЛИ НАЗНАЧАТЬ ?!
СКОЛЬКО МОЖНО МУЧАТЬ ЭУРОПЭЙЦИВ ?!
krolikoff_net    18.01.2019, 17:14
Оценка:  +2
krolikoff_net
Отлетали свое говнюки
Самолетам рассейским капут
И уже с чей то легкой руки
Их двухсотыми тихо зовут
Boxerogos    18.01.2019, 17:24
Оценка:  -9
Boxerogos
Бабушка Виолетта,напиши про"капут"родным и близких пилотов двух Су-27,которые не очень удачно"приземлились"в конце прошлого года.В Омерику письмишко тоже чиркани,про капут в Су-27 расскажи,там ведь и пиндос ласты склеял...)))))))))
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