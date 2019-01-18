Лукашенко рассказал, кто заправляет украинские танки

Президент Беларуси рассказал, что Россия выталкивает Беларусь с украинского рынка и именно российское топливо идет на заправку украинских танков.

Президент Беларуси Александр Лукашенко ответил на упреки о том, что она поставляет в Украину дизельное топливо, которое в дальнейшем используется в военных целях. Об этом он сказал в пятницу, 18 января, сообщает БЕЛТА.

По его словам, именно россияне, а не белорусы наращивают поставки топлива в Украину.

"В последнее время нас начали упрекать, что мы заправляем танки (украинские – ред.) дизельным топливом. Я поручил разобраться, какое там дизельное топливо. Когда мне доложили (я только что справку второй раз прочитал), там же все дизельное топливо российское. И россияне поставляют, постоянно наращивая объемы этих поставок - бензинов и дизельного топлива - в Украину. Так как же так? Мы воюем с Украиной или Россия? И кто заправляет эти танки? А наши объемы снижаются. Нас просто выталкивают с украинского рынка", - сказал глава государства.

Александр Лукашенко также ответил на упреки о том, что из Украины через Беларусь якобы идут санкционные товары. Он подчеркнул, что это мизерные объемы, и в любом случае речь идет о смыкании украинских и российских поставщиков при покровительстве таможни и других служб Российской Федерации.

Кроме того, он рассказал, что ему постоянно докладывают о массированном притоке оружия из Украины.

"И что самое страшное (нас россияне иногда упрекают: вот, у вас там через границу…), через российскую границу (с Украиной. – ред.) идут, а потом к нам заходят через открытую белорусско-российскую границу, - рассказал глава государства. - Понятно, это кому-то надо. Просто так же везти не будут с риском. Оно кому-то здесь надо. И мы уже увидели, кому оно надо было", - заявил Лукашенко.

Ранее Александр Лукашенко пожаловался экс-президенту Виктору Ющенко на поток оружия из Украины.

Позже Лукашенко назвал войну на Донбассе "недоразумением". Об этом он сказал во время встречи с украинским политиком Виктором Медведчуком.

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