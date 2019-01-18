Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В РФ заявили, что обошли Китай по запасам золота в резервах

Комментариев: 2
По итогам прошлого года Россия вышла на пятое место в мировом рейтинге по запасам золота в резервах.
За год Россия купила 275 тонн золота
За год Россия купила 275 тонн золота
Прес-центр НБУ
За 2018 года Банк России нарастил резервы монетарного золота на 14,9%, или почти 275 тонн, - до 67,9 миллиона унций (2 112 тонн), сообщает пресс-служба регулятора в пятницу, 18 января.
 
 
Таким образом, Россия поднялась на пятое место в мировом рейтинге по запасам золота в резервах страны, сместив с этой позиции Китай.
 
В течение года центробанк регулярно закупал золото для пополнения золотовалютных резервов, в частности в декабре приобрел 9,3 тонны.
 
В то же время центробанк Китая в прошлом году закупал золото для резервов лишь единожды – в декабре. Это было единственное пополнение за два прошедших года. На конец декабря резервы золота ЦБ Китая, по официальным данным, составляли 59,6 миллиона унций.
Однако дистанция по величине запасов между Россией и лидерами мирового рейтинга все еще очень большая: у США - 8,13 тысячи тонн, Германии – 3,37 тысячи тонн. Гораздо ближе Италия с запасами золота в 2,45 тысячи тонн и Франция с 2,44 тысячи тонн.
 
Отметим, в июле прошлого года Центробанк РФ приобрел 26,1 тонн золота, что стало рекордом с 2017 года.
 
 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Россия, золото, Китай, Золотовалютные резервы
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (2)
Отсортировать по дате Вниз
Rangol    18.01.2019, 19:21
Оценка:  0
Rangol
А где тут Украина? Порошенко все прожрал да перевел деньги в свою недвижимость в Испании на хорошую пенсию за счёт украинского народа после марта 2019. В общем Украине все как обычно из года в год не в коня корм
Meritus    18.01.2019, 18:30
Оценка:  -1
Meritus
Не в коня корм, не в паРашу золото.
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь