В РФ заявили, что обошли Китай по запасам золота в резервах
По итогам прошлого года Россия вышла на пятое место в мировом рейтинге по запасам золота в резервах.
За 2018 года Банк России нарастил резервы монетарного золота на 14,9%, или почти 275 тонн, - до 67,9 миллиона унций (2 112 тонн), сообщает пресс-служба регулятора в пятницу, 18 января.
Таким образом, Россия поднялась на пятое место в мировом рейтинге по запасам золота в резервах страны, сместив с этой позиции Китай.
В течение года центробанк регулярно закупал золото для пополнения золотовалютных резервов, в частности в декабре приобрел 9,3 тонны.
В то же время центробанк Китая в прошлом году закупал золото для резервов лишь единожды – в декабре. Это было единственное пополнение за два прошедших года. На конец декабря резервы золота ЦБ Китая, по официальным данным, составляли 59,6 миллиона унций.
Однако дистанция по величине запасов между Россией и лидерами мирового рейтинга все еще очень большая: у США - 8,13 тысячи тонн, Германии – 3,37 тысячи тонн. Гораздо ближе Италия с запасами золота в 2,45 тысячи тонн и Франция с 2,44 тысячи тонн.
Отметим, в июле прошлого года Центробанк РФ приобрел 26,1 тонн золота, что стало рекордом с 2017 года.
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