Туск обсудил с Мэй ситуацию по Brexit

В Евросоюзе ждут следующих шагов Великобритании по выходу страны из Европейского союза.

Туск переговорил с Мэй о перспективе Brexit

Глава Евросовета Дональд Туск обсудил с премьер-министром Британии Терезой Мэй следующие шаги Лондона в связи с ситуацией вокруг Brexit. Об этом Туск заявил в пятницу, 18 января на своем канале в Twitter.

"Обсудил с премьером Терезой Мэй следующие шаги со стороны Великобритании по Brexit", - написал Туск.

Как сообщалось, премьер Великобритании Тереза Мэй, избежавшая в среду вечером в парламенте вотума недоверия с небольшим перевесом голосов, сообщила, что правительство представит план разрешения ситуации вокруг соглашения о Brexit в понедельник, 21 января.

Ранее британские парламентарии отвергли план Терезы Мэй по Brexit. В поддержку соглашения выступили 202 парламентария, против - 432. Таким образом, Лондон открыл путь целому ряду возможных сценариев развития событий, в том числе самому "жесткому" выходу страны из ЕС и отмене Brexit в целом.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet