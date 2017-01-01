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Туск обсудил с Мэй ситуацию по Brexit

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В Евросоюзе ждут следующих шагов Великобритании по выходу страны из Европейского союза.
Туск переговорил с Мэй о перспективе Brexit
Туск переговорил с Мэй о перспективе Brexit

Глава Евросовета Дональд Туск обсудил с премьер-министром Британии Терезой Мэй следующие шаги Лондона в связи с ситуацией вокруг Brexit. Об этом Туск заявил в пятницу, 18 января на своем канале в Twitter.

"Обсудил с премьером Терезой Мэй следующие шаги со стороны Великобритании по Brexit", - написал Туск.

Как сообщалось, премьер Великобритании Тереза Мэй, избежавшая в среду вечером в парламенте вотума недоверия с небольшим перевесом голосов, сообщила, что правительство представит план разрешения ситуации вокруг соглашения о Brexit в понедельник, 21 января.

Ранее британские парламентарии отвергли план Терезы Мэй по Brexit. В поддержку соглашения выступили 202 парламентария, против - 432. Таким образом, Лондон открыл путь целому ряду возможных сценариев развития событий, в том числе самому "жесткому" выходу страны из ЕС и отмене Brexit в целом.

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Теги: Туск, Великобритания, выход Великобритании из ЕС, Brexit, Тереза Мэй
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Источник: korrespondent.net

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